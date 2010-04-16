Єхануров: більшість фракції НУ-НС уже зріє до коаліції з регіоналами

Юрій ЄХАНУРОВ заявляє, що більшість депутатів від НУ-НС схиляються до входження у правлячу коаліцію на умові виключення з неї фракції комуністів.

Про це Ю.ЄХАНУРОВ заявив в інтерв’ю "Газеті по-українськи" (№ 56 від 16 квітня).

"Зараз я почав інтенсивніше розмовляти з нашими депутатами. Більшість фракції НУ-НС уже зріє до коаліції з ”Регіонами”. Якщо підемо, то комуністів там не буде. Йдеться про те, щоб комуністи відійшли і зайняли своє місце - на звалищі історії. Їх ціна в Україні – 5-6 відсотків. І хай вони там сидять і радіють, що така кількість українців їм ще довіряє", - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

За його словами, фракція "Наша Україна - Народна самооборона" не увійшла в коаліцію через відсутність розуміння, що треба будувати державу і це є пріоритетом. "От говоримо: якщо не я прем’єр, то весь світ не такий. Це неправильна постановка питання. Неправильно, що не пішли в коаліцію. Тепер ми єдина європейська країна, де комуністи знаходяться при владі. Мені, економісту, зрозуміло, що нам це дорого обійдеться. Бо в Лондоні, наприклад, сидить якийсь хлопець, який відповідає за надання чергового кредиту, і бачить: комуністи при владі - значить, дамо під більший відсоток. Оскільки ризики більші. Хочете тримати комуністів - будете платити більше", – пояснив він.

Водночас, на думку Ю.ЄХАНУРОВА, у разі входження фракції НУ-НС до коаліції необхідно "відкинути питання, пов’язані з мовою, Чорноморським флотом". "Це принципові питання", - підкреслив він.

Відповідаючи на запитання, чи готовий Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не чіпати суперечливих тем, Ю.ЄХАНУРОВ сказав: "Він же сказав у Каневі, що єдиною державною мовою буде українська. Чорноморський флот буде до 2017 року, в Європейський Союз нас беруть, у НАТО - теж. То про що розмова? Немає предмету спору. Давайте сядемо і прагматично поговоримо".