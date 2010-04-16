ВР достроково припинила повноваження 12 народних депутатів

Верховна Рада України достроково припинила повноваження 12 народних депутатів, які призначені на посади у виконавчі структури влади.

Як передає кореспондент УНІАН, достроково припинено повноваження народного депутата Сергія РИЖУКА. За дане рішення проголосували 328 із 411 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі. Як відомо, С.РИЖУКА призначено на посаду голови Житомирської облдержадміністрації.

Достроково припинено повноваження народного депутата Сергія ТІТЕНКА. “За” проголосували 332 із 412 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Як відомо, С.ТІТЕНКА призначено на посаду голови Національної комісії регулювання електроенергетики.

Достроково припинено повноваження народного депутата Василя ДЖАРТИ. “За” проголосували 344 із 412 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Як відомо, В.ДЖАРТИ призначено на посаду голови Ради міністрів Криму.

Достроково припинено повноваження народного депутата Павла БУРЛАКОВА. “За” проголосували 344 із 412 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Як відомо, П.БУРЛАКОВА призначено на посаду першого заступника голови Ради міністрів АРК.

Достроково припинено повноваження народного депутата Михайла ПАПІЄВА. “За” проголосували 350 із 412 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Як відомо М.ПАПІЄВА, призначено на посаду голову Чернівецької облдержадміністрації.

Достроково припинено повноваження народного депутата Едуарда МАТВІЙЧУКА. “За” проголосувало 357 із 412 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Як відомо Е.МАТВІЙЧУКА, призначено на посаду голови Одеської облдержадміністрації.

Достроково припинено повноваження народного депутата Сергія ТУЛУБА. “За” проголосували 355 із 413 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Як відомо, С.ТУЛУБА призначено на посаду голови Черкаської облдержадміністрації.

Достроково припинено повноваження народного депутата Юрія ЧМИРЯ. “За” проголосував 351 із 413 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Як відомо, Ю.ЧМИРЯ призначено на посаду голови Сумської облдержадміністрації.

Достроково припинено повноваження народного депутата Миколи КРУГЛОВА. “За” проголосували 359 із 413 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Як відомо, М.КРУГЛОВА призначено на посаду голови Миколаївської облдержадміністрації.

Достроково припинено повноваження народного депутата Олександра ВІЛКУЛА. “За” проголосували 358 із 412 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Як відомо, О.ВІЛКУЛА призначено на посаду голови Дніпропетровської облдержадміністрації.

Достроково припинено повноваження народного депутата Андрія ПОРТНОВА. “За” проголосували 362 із 413 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Як відомо А.ПОРТНОВА призначено на посаду заступника глави Адміністрації Президента України.

Достроково припинено повноваження народного депутата Бориса ПЕТРОВА. “За” проголосували 362 із 413 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Як відомо, Б.ПЕТРОВА призначено на посаду голови Запорізької облдержадміністрації.