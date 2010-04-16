Чернівецький губернатор узяв у свою раду шістьох попередників

Розпорядженням голови Чернівецької облдержадміністрації Михайла ПАПІЄВА на Буковині створено обласну Громадську раду як консультаційно-дорадчий орган при голові ОДА з усіх сфер економічного та громадського-політичного життя регіону.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Чернівецької облдержадміністрації, у складі ради дали згоду працювати усі шість попередників М.ПАПІЄВА на губернаторській посаді: директор філії «Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС» Володимир КУЛІШ, професор-фізик Микола ТКАЧ, начальник Головного управління Пенсійного Фонду в Чернівецькій області Михайло РОМАНІВ, президент Академії екологічних наук України, екс-міністр екології в уряді Юлії ТИМОШЕНКО Георгій ФІЛІПЧУК, заступник міністра закордонних справ України Іван ГНАТИШИН та голова Чернівецької обласної організації партії «Єдиний Центр» Теофіл БАУЕР. Очолив Громадську раду сам М.ПАПІЄВ.

До Громадської ради, окрім шести екс-губернаторів, також увійшли представники громадських організацій, об’єднань громадян, органів місцевого самоврядування та засобів масової інформації – загалом 25 представників.

Основними завданнями Ради стане сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами; забезпечення врахування громадської думки у процесі підготовки та організації виконання рішень місцевих органів виконавчої влади; вивчення, системний аналіз і прогнозування соціально-економічних, суспільно-політичних процесів в області, визначення пріоритетних напрямів державної політики, взаємодії з громадськістю; розроблення пропозицій щодо фінансування пріоритетних напрямів державної політики, експертиза ефективності використання коштів, що виділяються на вказані цілі; забезпечення збереження громадянської злагоди в суспільстві, формування толерантності в міжнаціональних відносинах тощо.