В Азарова помітили прогрес у газових переговорах з Росією

В уряді України відзначають прогрес в узгодженні позицій з перегляду контракту на поставки газу в Україну.

Про це йдеться у повідомленні Департаменту інформації і масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, переданому агентству УНІАН.

У повідомленні зазначається, що сьогодні у Москві відбулася зустріч міністра палива та енергетики України Юрія БОЙКА і голови правління «Газпрому» Олексія МІЛЛЕРА у рамках підготовки робочої поїздки в Україну Президента Російської Федерації Дмитра МЕДВЕДЄВА і обговорення українсько-російських відносин у сфері поставок і транспортування газу.

«Зустріч пройшла конструктивно і змістовно. Зафіксований певний прогрес в узгодженні позицій, підходів сторін до перегляду газового контракту», - йдеться у повідомленні департаменту Секретаріату КМУ.

Виходячи з ходу і змісту переговорів, уряд України сподівається, що наступного тижня, після зустрічі президентів України і РФ у Харкові 21 квітня, можна буде завершити узгоджений обома сторонами перегляд умов контракту про поставки природного газу в Україну.