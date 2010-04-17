"Чорних списків" росіян немає

Списків громадян Росії, чий в`їзд в Україну є небажаним, не існує.

Про це заявив міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко в ефірі телеканалу Інтер.

"Немає списків. В Україні немає списків. Є конкретні претензії до конкретних людей, а списку немає", - зазначив він.

"Ніякими списками ми нічого не вирішуємо. Є конкретна проблема, є конкретна ситуація, є розуміння того, що є порушення тих законодавчих актів, які є серйозними, і, врешті решт, ми тут, я вважаю, знайшли порозуміння з російським міністром", - цитує міністра Українська правда.

За словами Грищенка, "точно також є конкретні претензії до якихось громадян України".

"Ми маємо вести конкретні, специфічні, предметні консультації по кожному випадку. Кожен випадок - це відповідальність конкретної людини за те, що вона зробила, про те, що вона здійснила", - зазначив він.

На питання про те, до яких саме громадян Росії має претензії Україна, Грищенко відповів: "Я міністр, а не дільничний міліціонер. Це не та ситуація".