У БЮТ кажуть, що регіонали принесли у ВР кота в мішку

Народний депутат Олег ЛЯШКО (фракція БЮТ) заявляє про порушення законодавчих і регламентних норм при внесенні урядом на розгляд Верховної Ради Програми соціально-економічного розвитку України на 2010 рік.

Про це повідомляється на офіційному сайті Юлії ТИМОШЕНКО з посиланням на О.ЛЯШКА.

"Програма соціально-економічного розвитку перед тим, як бути винесеною до залу, мала була би бути розглянута у комітетах, в тому числі бюджетному, який я представляю, в інших комітетах. Цього не було: в середу розглянули на уряді, в четвер кота в мішку занесли до зали Верховної Ради і, не читаючи, проголосували. А навіть те, що ми встигли прочитати, звичайно, викликає песимізм, бо справді - там дуже багато порожніх речей", - сказав О.ЛЯШКО напередодні в ефірі “5 каналу”.

Народний депутат вважає дивним той факт, що програма передбачає доручення міністерствам та відомствам підготувати необхідні законопроекти для її виконання лише в останньому кварталі 2010 року. "Про який розвиток України йдеться на 2010 рік, якщо вони збираються на виконання цієї програми робити законодавчі акти в останньому кварталі 2010 року? Це один з прикладів, який показує, що програма насправді пуста і нічого від неї громадянам України чекати не варто", - пояснив він.

О.ЛЯШКО додав, що парламентська опозиція внесла свої пропозиції до Програми соціально-економічного розвитку. "Якби ми не заперечували, вони одразу б прийняли програму в цілому. Але ми подали свої пропозиції, і я сподіваюся, що нинішня влада врахує ці пропозиції і, можливо, тоді ця програма набуде сенсу, бо вона насправді має бути дороговказом", - підкреслив депутат.

"Я хотів би звернути увагу, що коли уряд Ю.ТИМОШЕНКО подав до Верховної Ради Програму соціально-економічного розвитку, опозиція, тодішній опозиційний уряд під головуванням Віктора ЯНУКОВИЧА подав свої пропозиції, і понад 90 пропозицій опозиції були враховані урядом в тій програмі. Я сподіваюся, що нинішня влада подасть такий же приклад і враховуватиме пропозиції опозиції", - наголосив О.ЛЯШКО.