Депутат Білаш увійшов до складу антикризової коаліції
11:47, 23 лютого 2007Політика
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Про це повідомив Мартинюк
Народний депутат України Борис БІЛАШ прийняв рішення про входження до складу антикризової коаліції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час ранкового пленарного засідання Верховної Ради заявив перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК.
А.МАРТИНЮК зазначив, що у зв’язку з цим Б.БІЛАШ написав відповідну письмову заяву.
Б.БІЛАШ є членом фракції Партії регіонів і пройшов до парламенту за списком даної політичної сили замість Ніни КАРПАЧОВОЇ, обраної на посаду Уповноваженого ВР з прав людини.
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