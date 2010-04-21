Яценюк називає рішення Януковича щодо ЧФ свавіллям

Підписання документів щодо продовження перебування Чорноморського флоту Російської Федерації в Україні є «свавіллям і неконституційними діями».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції народний депутат, лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК.

Він зазначив, що такі домовленості є порушенням законодавства та Конституції України.

А.ЯЦЕНЮК нагадав, що «питання перебування ЧФ на території України регулюється чинною Конституцією і угодою про тимчасове перебування флоту на території України».

За його словами, щоб змінити терміни перебування, необхідно вносити зміни до Конституції, оскільки йдеться про статтю 156, і такі зміни можливі лише після проведення відповідного референдуму.

А.ЯЦЕНЮК наголосив: «Будь-які дії щодо зміни умов перебування Чорноморського флоту на території України, які проведені без референдуму і без змін до Конституції України, є нічим іншим як свавіллям і є неконституційними діями».

При цьому він додав, що дані домовленості - «поки що це папірець, оскільки фактичне підписання не означає ніяких юридичних наслідків». За словами А.ЯЦЕНЮКА, «підписати можна все, що хочеш, але все це ніяк не впливає не реальні терміни перебування флоту на території України».

Він наголосив: «Я зараз не бачу доцільності продовження перебування ЧФ в Україні».