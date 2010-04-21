Гриценко звинуватив Януковича у зраді України

Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Анатолій ГРИЦЕНКО заявляє, що Президент Віктор ЯНУКОВИЧ позбавив себе права називатися главою Української держави.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКА, за його словами, рішення В.ЯНУКОВИЧА про продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії у Севастополі після 2017 року – «це зрада України. Вчинена не ким-небудь, а вищою посадовою особою держави. За скидку в ціні на газ ЯНУКОВИЧ перетворює Україну із суверенної держави в Південно-Західний територіальний округ Росії».

А.ГРИЦЕНКО підкреслив, що В.ЯНУКОВИЧ, «обраний Президентом хоча голосами переважно і південносхідної України, але все ж – України», відтепер сам позбавив себе права називатися главою Української держави.

«Префект російського територіального округу – він і є префект…», - констатував А.ГРИЦЕНКО.

Він також закликав опозицію, розгублену і роз’єднану після президентських виборів, а також активну частину громадянського суспільства, об’єднатися, щоб Україна як держава не зникла з карти Європи.

Зі свого боку, партія «Громадянська позиція» готова до спільних дій з іншими партіями і громадськими організаціями заради збереження України, повідомив її лідер А.ГРИЦЕНКО.