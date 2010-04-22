Бютівці написали Литвину, що у них є 153 підписи

Фракція «Блок Юлії Тимошенко» направила листа голові Верховної Ради Володимиру ЛИТВИНУ з вимогою провести позачергове пленарне засідання ВР 24 квітня 2010 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ з посиланням на першого заступника голови фракції БЮТ Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА.

За його словами, на позачерговому засіданні планується розглянути два питання: проект Постанови Верховної Ради України «Про неприйнятність Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України» та проект Постанови ВР «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливого складу злочину в діяннях Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та посадових осіб Кабінету міністрів України при укладанні та підписанні Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України».

А.КОЖЕМ’ЯКІН також повідомив, що було зібрано 153 підписи народних депутатів України, які вимагають проведення позачергового засідання парламенту.

Як повідомляв УНІАН, раніше В.ЛИТВИН заявляв, що до ВР не надійшли необхідні документи щодо проведення в суботу, 24 квітня, позачергового засідання парламенту.

Він зазначив, що сьогодні вранці представники фракції БЮТ звернулися до парламенту з тим, щоб були надані листи для збору підписів для проведення додаткового засідання ВР у суботу. “До цього часу списки не зібрані (йдеться про необхідність зібрання не менше 150 підписів депутатів за проведення позачергового засідання - УНІАН)», - зазначив В.ЛИТВИН.

В.ЛИТВИН наголосив, що в даній ситуації не йдеться про те, що він відмовляється провести позачергове засідання, а просто не надані необхідні документи для проведення такого засідання у суботу.

Він також не бачить приводу для того, щоб у суботу проводити таке засідання. За його словами, деякі політичні сили хочуть влаштувати мітинг в парламенті України замість того, щоб спокійно обговорити питання щодо підписання угоди про продовження терміну перебування ЧФ РФ на території України.