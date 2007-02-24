НДП хоче будувати нову Україну і покладається на молодь

Головою Народно-демократичної партії України переобрано Людмилу СУПРУН.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалено сьогодні на ХІІ звітно-виборчому з’їзді НДП в Києві.

Також з’їзд обрав новий склад Політради та Політвиконкому партії.

На прес-конференції після з’їзду, Л.СУПРУН повідомила, що з сьогоднішнього дня партія розпочинає підготовку до участі у парламентських та президентських виборах.

При цьому вона зазначила, що НДП як дійсно демократична партія наполягатиме на тому, щоб визначення кандидатури на посаду Президента проводилось шляхом виборів всередині партії.

«Щоб ця кандидатура була, передусім, підтримана партією», - сказала лідер НДП.

«Ми обираємо нову команду НДП, у нас йде оновлення, омолодження команди, і я впевнена, що нова програма, з якою демократи йдуть до суспільства, буде сприйнята, в першу чергу, молоддю», - сказала вона.

За словами Л.СУПРУН, нова команда НДП хоче будувати нову Україну, де перемагає демократія, де люди захищені державою і Конституцією.

НДП хоче створити нову структуру партійної організації, яка певною мірою буде нагадувати структуру управління суспільством, сказала вона.

Л.СУПРУН повідомила, що другий етап з’їзду НДП планується провести у другому кварталі цього року.

За її словами, за цей час буде обговорюватись нова програма НДП, яка буде конкретним планом дій, як збудувати нову Україну.