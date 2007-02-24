Підписання угоди між БЮТ і Нашою Україною (6 фото)

Сьогодні БЮТ і “Наша Україна” підписали Угоду про Об’єднану опозицію. Документ підписали лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО і голова Ради блоку “Наша Україна” Віктор БАЛОГА. Угода складається з трьох частин. Перша частина присвячена програмним засадам діяльності опозиції; друга - регламенту діяльності опозиційних сил у Верховній Раді; третя - діям об’єднаної опозиції після, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, «усунення сьогоднішнього режиму» і формування коаліції після проведення дострокових парламентських виборів.

Фото Олександра Косарєва, Сергія Старостенка / УНІАН