Підписання угоди між БЮТ і Нашою Україною (6 фото)
18:23, 24 лютого 2007Політика
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Угода складається з трьох частин
Сьогодні БЮТ і “Наша Україна” підписали Угоду про Об’єднану опозицію. Документ підписали лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО і голова Ради блоку “Наша Україна” Віктор БАЛОГА. Угода складається з трьох частин. Перша частина присвячена програмним засадам діяльності опозиції; друга - регламенту діяльності опозиційних сил у Верховній Раді; третя - діям об’єднаної опозиції після, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, «усунення сьогоднішнього режиму» і формування коаліції після проведення дострокових парламентських виборів.
|Голова Ради блоку «Наша Україна» Віктор Балога та лідер БЮТ Юлія Тимошенко
|Лідер фракції «Наша Україна» Вячеслав Кириленко, народний депутат Богдан Губський, голова Ради блоку «Наша Україна» Віктор Балога, перший заступник лідера партії «Батьківщина» Йосип Вінський, лідер БЮТ Юлія Тимошенко, віце-спікер парламенту Микола Томенко
Фото Олександра Косарєва, Сергія Старостенка / УНІАН
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