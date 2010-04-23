Підписанням угоди з Медведєвим Янукович дав опозиції унікальний шанс?

Директор Агентства моделювання ситуацій (АМС) Віталій БАЛА вважає, що підписання газових контрактів у сукупності з пролонгацією договору про перебування Чорноморського флоту Росії в Криму надасть опозиції унікальний шанс перехопити ініціативу в суспільній комунікації.

Про це говориться в переданому УНІАН коментарі В.БАЛИ.

«Ситуація з пов`язанням ціни на газ і пролонгації перебування ЧФ РФ в Криму дійсно дуже непроста. Рішення, прийняте Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, як мінімум, неоднозначне. Як би там не було, але в результаті всього цього опозиція одержала унікальний шанс перехопити ініціативу, нарощуючи свій авторитет і пропонуючи достатньо зрозумілі і затребувані суспільством тези», - вважає В.БАЛА.

За словами експерта, незважаючи на політичну втому населення в цілому, питання базування іноземних військ на території України виглядає достатньо важливим для того, щоб заздалегідь провести відповідну PR-кампанію. «Зараз, не прорахувавши детально ризики, влада сама зміцнила опозицію, надавши їй ефективний інструмент дії на маси», - вважає політолог.

На думку В.БАЛИ, будь-яка влада в перші дев`ять місяців має найвищий авторитет, що дозволяє їй реалізовувати непопулярні рішення. «Безумовно, логіка в ухваленні таких рішень в перші 100 днів перебування у влади ЯНУКОВИЧА існує. Проте можна припустити, що рейтинг ЯНУКОВИЧА і його політичної сили через 100 днів зменшиться – така специфіка політичних процесів. І в цьому разі, зрозуміло, чому його команда вибрала саме цей час для ухвалення таких непопулярних рішень», - вважає директор АМС.