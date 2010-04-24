Луценко кличе на повстання проти олігархів

Лідер «Народної самооборони» Юрій ЛУЦЕНКО закликав найближчого вівторка прийти до Верховної Ради і висловити протест проти ратифікації коаліцією “нищівної для України угоди МЕДВЕДЄВА-ЯНУКОВИЧА”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Народної самооборони”, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив на сьогоднішньому мітингу під стінами парламенту на знак протесту проти підписання Віктором ЯНУКОВИЧЕМ з Росією угоди про постачання газу в обмін на продовження базування Чорноморського флоту Росії в Севастополі до 2042 року.

«Результатом пакту МЕДВЕДЄВА-ЯНУКОВИЧА в день народження Гітлера, в столиці радянської України Харкові стала перемога олігархів, які в чергове нагнули всіх нас, вкравши шматок нашої землі задля свого особистого, неукраїнського інтересу...І саме тому я кличу на повстання проти цих олігархів, які сьогодні вкрали нашу державу», - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.

Він закликав не слухати і “так званих опозиціонерів”, які закликають не йти на мітинги, а дати владі пропрацювати хоча б 100 днів, щоб потім оцінювати її результат.

«Тому моє прохання, уклін, а хто вважає мене до цих пір польовим командиром, то й наказ: всім як один у вівторок під Верховну Раду! Жодних інститутів, бо там вчать брехні на чужій мові, жодної роботи, бо там платять копійки, вкрадені у вас, жодних сімейних справ! Всі тут, як один, зупинити Верховну «зРаду»!», - заявив польовий командир Майдану.