У Верховній Раді - димова атака

У сесійній залі Верховної Ради України під час складення присяги новообраними народними депутатами з місць, де перебувають депутати від фракції БЮТ, раптово пішов дим.

Як передає кореспондент УНІАН, наразі не зрозуміло, звідки він взявся, оскільки не було видно, щоб хтось кинув димову шашку. Є підозра, могла задимитися система «Рада».

Дим швидко розповсюдився по всій сесійній залі та дістався до ложі преси. Наразі видимість в сесійній залі дуже погана.

Депутати від фракції Партії регіонів в цей час намагалися здерти державні прапори, що лежать на місцях фракцій опозиції. Опозиціонери намагаються завадити цьому.

В сесійній залі відбувається чергова сутичка.

Депутати від фракцій опозиції знову закидували голову ВР Володимира ЛИТВИНА яйцями і кричали представникам коаліції “Ганьба!”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 квітня, ВР планує розглянути проект Закону «Про ратифікацію Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України» (реєстр. № 0165).

Опозиція обіцяла завадити ратифікації.

Напередодні два комітети ВР – Комітет ВР з питань європейської інтеграції та Комітет ВР із закордонних справ, який є головним у цьому питанні, - рекомендували ВР відхилити як такий, що суперечить Конституції України та законам України, проект Закону «Про ратифікацію Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України».