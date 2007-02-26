Норвезький суд відправив українського пілота за грати

Норвезький суд засудив до 5 місяців позбавлення волі командира екіпажа літака Ан-22, затриманого 8 січня за підозрою у вживанні спиртного.

Про це в інтерв`ю газеті “Дело” повідомив віце-консул Посольства України в Норвегії Віталій МОШКОВСЬКИЙ. За його словами, «23 січня суд міста Берген ухвалив вирок, згідно з яким командир екіпажа українського транспортного літака Ан-22 засуджений до 5 місяців ув’язнення».

За словами віце-консула, скарг на умови утримання і стан здоров`я від командира не надходило. Крім того, командир має нагоду розмовляти по телефону зі своєю сім`єю і користуватися послугами поштового зв`язку.

Попереднє ув’язнення, яке вже відбув командир екіпажа, суд зарахував до строку покарання. «Тому командиру доведеться пробути у в`язниці близько трьох з половиною місяців, а якщо до його поведінки не буде ніяких претензій, то його можуть випустити ще раніше», - сказав В.МОШКОВСЬКИЙ.

Водночас представники АНТК ім. Антонова (власника літака Ан-22) прогнозують, що у будь-якому разі на командиру екіпажа чекає «списання на землю».

Як повідомляв УНІАН, норвезька поліція 8 січня затримала в аеропорту Флесланд, розташованому неподалік від Бергена, сім громадян України - членів екіпажа транспортного літака Ан-22, за підозрою в тому, що вони мали намір вилетіти в рейс в стані алкогольного сп`яніння. Пізніше чотирьох з них відпустили, після чого ще один член екіпажа був відпущений під грошову заставу. Решта троє на чотири тижні були затримані в Норвегії до наступного судового засідання.

Ан-22, до складу екіпажа якого входило 17 чоловік, мав був доставити в Баку американське нафтове устаткування.

За інформацією представників АНТК імені Антонова, затриманим громадянам України може загрожувати тюремне ув’язнення строком до двох років або штраф в сумі 70 тис. доларів.