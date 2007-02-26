У Нашій Україні побачили, як у регіоналів жижки задрижали

Народний депутат, член фракції “Наша Україна” В’ячеслав КОВАЛЬ вважає, що вимога представників парламентської більшості щодо негайної зустрічі Президента України з лідерами фракцій викликана стурбованістю через підписання угоди про Об’єднану опозицією.

Як повідомили УНІАН в прес-службі “Нашої України”, про це він заявив, коментуючи заяву лідера фракції Партії регіонів Раїси БОГАТИРЬОВОЇ про необхідність якнайшвидшої зустрічі глави держави з представниками парламентських фракцій.

За словами В.КОВАЛЯ, “регіоналів” спантеличило або навіть налякало підписання Угоди про Об’єднану опозицію між “Нашою Україною” і БЮТ” та їх наміри в подальшому координувати свої дії. “Коли БОГАТИРЬОВА говорить, що з підписанням Угоди про Об’єднану опозицію в парламенті штучно створюється криза і поглиблюється національний розкол, то я б порадив їй згадати, що саме “антикризовики” цей розкол почали, а їхня так звана антикризова коаліція створилася на обмані та зраді”, - наголосив він. При цьому депутат-“нашоукраїнець” додав, що представники коаліції “захвилювались, що, маючи сильну парламентську опозицію, вони не зможуть буди всесильними”.

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