Зваричу сьогодні аплодували у Страсбурзі

Депутати української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) від опозиції просять групу Європейської народної партії ініціювати термінові дебати по Україні на наступній сесії ПАРЄ в червні.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив член фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Роман ЗВАРИЧ.

“Депутати від опозиції прийняли рішення підняти це питання на засіданні групи Народної партії”, - сказав депутат.

Він зауважив, що ініціювати дебати за терміновою процедурою, згідно з Регламентом ПАРЄ, може або 20 депутатів-членів ПАРЄ, або депутатська група.

Р.ЗВАРИЧ повідомив, що в ході сьогоднішнього засідання групи він розповів про події в українському парламенті, що відбулися 27 квітня під час ратифікації угоди з Росією про продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії на території України, про порушення головою українського парламенту Володимиром ЛИТВИНИМ ряду норм Регламенту ВР, про перші ознаки скорочення свободи слова в Україні.

“Я вважаю, що рішення прийнято, оскільки практично кожний парламентарій, який був в залі, аплодував, і я так розумію, що група готова підтримати”, - сказав Р.ЗВАРИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня Верховна Рада України, попри супротив депутатів від опозиції, ратифікувала угоду з РФ про продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ в Криму на 25 років – до 2042 року. Угоду було ратифіковано лише через 6 днів з моменту її підписання – 21 квітня – фактично без будь-якого обговорення чи експертного аналізу.