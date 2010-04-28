Луцька міськрада закликає Януковича відкликати свій підпис

Луцька міська рада закликає Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА відкликати свій підпис під угодою про продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ у Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні луцьких депутатів, ухваленому сьогодні на позачерговій сесії. Його підтримали 25 депутатів із 38 присутніх в залі.

За словами авторів звернення, „події, що відбулися у Харкові 21 квітня та у Верховній Раді України 27 квітня, назавжди увійдуть в історію українського державотворення чорною сторінкою... В обмін на деяке здешевлення російського газу для українських споживачів Президент та Верховна Рада поступилися значною частиною українського суверенітету, заклали міну уповільненої дії під подальший розвиток нашої держави...”.

Крім того, підкреслюється у зверненні, „через участь кораблів Чорноморського флоту у російсько-грузинському конфлікті у серпні 2008 року був створений прецедент та виникала реальна небезпека втягнення України у збройний конфлікт. В таких умовах якнайшвидше виведення Чорноморського флоту Росії з Криму після закінчення міждержавних угод у 2017 році є одним з пріоритетів розвитку України, гарантією майбутньої стабільності нашої держави...”.

У зв’язку з цим депутати Луцької міськради закликають В.ЯНУКОВИЧА відкликати свій підпис під «ганебною угодою», а Конституційний Суд України - розглянути конституційність угоди.

Також депутати вирішили прийняти звернення до лідерів народно-демократичних сил у Верховній Раді України з пропозицією ініціювати розпуск нині діючого парламенту з огляду на останні події та прийняті рішення, які повністю дискредитували законодавчий орган.