Литвин: я сприймаю яйця, ви ж бачили, що я не падаю

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що народні депутати «у добровільно-примусовому порядку» відшкодовуватимуть завдані парламенту збитки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам, говорячи про події у ВР 27 квітня.

За словами В.ЛИТВИНА, після засідання у сесійній залі працювали слідчі групи. Він повідомив, що йому «передали запитання, на які маю дати відповіді», І додав: «Я ще такої відповіді не давав».

«Зараз працює комісія, яка складе відповідний акт і буде запропоновано народним депутатам України у добровільно-примусовому порядку відшкодувати ці втрати», - наголосив В.ЛИТВИН.

За його словами, «зрозуміло, що мова йде про матеріальні втрати. Морально-політичні втрати, яких зазнала Україна, ніхто не компенсує».

В.ЛИТВИН наголосив, що не сприймає тих методів, якими користувалися 27 квітня. «Я вважаю, що на цьому треба поставити крапку», - сказав він.

Голова ВР сказав: «Я усе розумію, сприймаю яйця, ви ж бачили, що я не падаю. Але, разом з тим, заносити сюди димові шашки - це є виявом «дикунства». Він вважає, що ті, хто це зробив, мали б розуміти свою відповідальність, адже могла початися пожежа, а в парламенті була велика кількість людей. «Відповідальність якась, мізки є, якщо не курячі, то поросячі?» - запитав В.ЛИТВИН. За його словами, у той день «діяли за принципом: війна все спише. Але абсолютно не спише».

Як наголосив В.ЛИТВИН,«у нас ще відбудеться доволі неприємна розмова з цього приводу». За його словами, чимало людей зверталися до медиків. Клеєм залиті «гнізда для голосування, попалене покриття, поламане обладнання», «це дикунство», - заявив голова парламенту.

За словами В.ЛИТВИНА, спеціалісти констатують, що потрапляння яєць у монітори могло призвести до того, що вони б «вибухнули і загорілися».

В.ЛИТВИН наголосив, що народні депутати мають відшкодувати матеріальні втрати, і для багатьох депутатів це кишенькові витрати.