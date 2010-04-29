Соратник вказав Тимошенко на помилку і биті горщики

Народній депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що опозиційним силам необхідно «стати в один ряд, але не призначаючи собі лідера».

Про це він заявив в інтерв`ю газеті «КоммерсантЪ».

«Особистий досвід спілкування з керівниками різних опозиційних сил показує, що розломи, що виникли між ними за останній час, не будуть подолані за два тижні», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він упевнений: якщо Юлія ТИМОШЕНКО вирішила проводити свою власну політику й при цьому зберігати об`єднувальну риторику – з цього нічого не вийде. «Я їй, як і іншим опозиційним лідерам, говорив: сьогодні потрібно забути про всі рейтинги, вибори, особистісні конфлікти й стати в один ряд, але не призначаючи собі лідера. Лідерів не призначають – їх визнають. Тому, коли хтось проголошує себе лідером об`єднаної опозиції, це лише роз`єднує її», - переконаний народний депутат.

За його словами, іноді Ю.ТИМОШЕНКО демонструє здатність втягнути кігті й діяти узгоджено, але коли вона виходить до людей, її відразу охоплює передвиборний порив, із якого вона, напевно, так і не вийшла.

А.ГРИЦЕНКО також розповів, що зараз ще не функціонує єдиний координаційний центр, де б узгоджувалися й виконувалися всі рішення.

«Тиждень тому на основі консолідації зусиль і втягування заради спільної справи кігтів мені доручили почати роботу з координації спільних зусиль з усіх питань, що стосуються загроз нацбезпеці та обороні країни. Ця робота почалася», - повідомив народний депутат.

Утім, на думку А.ГРИЦЕНКА, швидких рішень тут бути не може.

«МЗС нас уже повідомив, що попереду – десятки попередньо узгоджених договорів із Російською Федерацією. Можна припустити, що значна їх частина – угоди щодо передачі Росії монопольного контролю над окремими галузями економіки України. Тобто для об`єднаної опозиції роботи буде ще багато. Тому шлях консультацій й узгодження позицій краще проходити довше, але так, щоб це потім працювало ефективно», - вважає депутат.

Водночас, голова Комітету ВР із питань нацбезпеки та оборони зазначив, що об`єднувальний процес неможливо провести в короткі терміни.

«Я максималіст і хотів би, щоб результати були досягнуті максимально швидко. Але Ю.ТИМОШЕНКО – максималіст на порядок більший. Вона хоче, щоб усе було дуже швидко. А в ситуації, коли за останні роки було побито стільки горщиків в опозиції, в тому числі й за участю Юлії Володимирівни, цей об`єднувальний процес не можна провести за день, два або два тижні», - підкреслив А.ГРИЦЕНКО.