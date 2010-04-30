Піскуну відрізали київської землі

Київрада виділила у приватну власність земельні ділянки в столиці народному депутату від Партії регіонів Святославу ПІСКУНУ і начальнику Головного управління з питань цінової політики КМДА Василю ЯСТРУБИНСЬКОМУ.

Відповідні проекти рішень були проголосовані на засіданні сесії Київради 29 квітня разом з іншими аналогічними проектами, які стосувалися передачі землі мешканцям міста.

Так, депутати погодили виділення 0,1 га землі С.ПІСКУНУ для будівництва й обслуговування житлового будинку і господарських споруд на Оболонській набережній, 29, що в Оболонському районі столиці. Земля, згідно з рішенням, забудована (свідоцтво про право власності від 02.06.2005 р.).

В.ЯСТРУБИНСЬКОМУ у власність передано 0,006 га землі на вул. Тургенівській, 20-А у Шевченківському районі. Земля в даному випадку відведена для обслуговування індивідуального гаража. Згідно з документом, земля забудована.