Янукович узявся за переписування Конституції

З урахуванням висновків Венеціанської комісії та Резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив підготувати і внести на розгляд Верховної Ради проект закону «Про внесення змін до Конституції України».

Про йдеться в повідомленні прес-служби глави держави, розміщеному на офіційному сайті Президента України

В повідомленні зазначається, що “на виконання домовленостей, досягнутих 27 квітня під час робочого візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Французької Республіки для участі у другій частині сесії ПАРЄ, та за результатами зустрічей з керівництвом Ради Європи глава держави дав урядові низку доручень”.

Також В.ЯНУКОВИЧ доручив доопрацювати та внести на розгляд Верховної Ради проекти законів «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», «Про захист професійної діяльності журналістів» та «Про внесення змін до Закону України «Про інформацію».

Ще один законопроект, котрий має бути підготовлений відповідно до висновків Венеціанської комісії і рекомендацій ПАРЄ та внесений в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України, – нова редакція Закону України «Про прокуратуру».

Президент доручив також доопрацювати та внести на розгляд парламенту, зокрема, проект Кримінального процесуального кодексу України, а також - розробити і внести на розгляд Верховної Ради проект закону «Про внесення змін до кримінально-виконавчого законодавства України» щодо передачі державної кримінально-виконавчої служби до системи органів юстиції, створення інституту пробації, забезпечення дотримання прав засуджених і осіб, узятих під варту, відповідно до Європейських пенітенціарних правил.