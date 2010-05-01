Янукович вважає, що Першотравень не втратив актуальності

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав співвітчизників з Міжнародним днем солідарності трудящих – святом весни і праці.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

“Традиційно цей день понад сто років відзначається в багатьох європейських країнах. Незважаючи на всі зміни в українському суспільстві, першотравень не втратив актуальності й сьогодні. Він був і залишається святом для тих, хто своєю невтомною роботою створює матеріальні та духовні блага, забезпечує розвиток і прогрес, відстоюючи свої демократичні права на працю та гідний рівень життя”, - говориться у привітанні Президента України.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що “наполеглива та чесна праця є нині запорукою подолання кризових явищ в економіці, досягнення європейського рівня соціальних благ, охорони здоров`я, освіти, пенсійного забезпечення”.

“Хай це чудове свято надихає усіх нас на творення щасливого майбутнього”, - закликав В.ЯНУКОВИЧ і побажав співвітчизникам миру, здоров`я, любові та родинного затишку, успіхів у всіх життєвих починаннях.