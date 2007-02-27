Біля Секретаріату Президента - потужна пожежа (фоторепортаж)

Сьогодні близько 7-ї години ранку до столичної пожежно-рятувальної служби надійшло повідомлення про пожежу в одному з будинків на вулиці Лютеранська, 32, що в центрі Києва (неподалік від Секретаріату Президента України).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в місті Києві, в будинку горіли дерев’яні перегородки та стіни. По пустотах пожежа поширилась на весь 4-й та 5-й поверхи – на загальну площу близько 400 квадратних метрів. З огляду на потужність пожежі та масштаб, який вона набула за лічені хвилини, їй було відразу присвоєно підвищений ранг – „Пожежа №2”.

Пожежні з’ясували, що будинок був відселений, але в одній з квартир мешкала літня жінка. Саме в цій квартирі, за попередніми даними, й виникла пожежа. При проведені пошукових робіт у будинку вогнеборці врятували одного чоловіка. Пізніше стало відомо, що чоловік мешкав зі старенькою в її квартирі, а самої жінки на момент пожежі не було вдома.

Як зазначили у МНС, гасіння пожежі ускладнювала стара будова будинку – всі конструктивні елементи будинку, окрім капітальних стін, були з дерева, вони горіли і тліли. Рятувальникам доводилось розбирати як міжповерхові перегородки так і перекриття, аби залити окремі вогнища та тліючі конструкції водою. Щоб повністю приборкати пожежу, вогнеборцям знадобилось більше двох годин.

Причину виникнення пожежі наразі з’ясовують фахівці дослідно-випробувальної лабораторії.

Фото з сайту Магнолія-ТВ