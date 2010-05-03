Ющенко: проект Путіна перекреслює всі напрацювання України за 18 років

Колишній Президент, лідер “Нашої України” Віктор ЮЩЕНКО закликає українські патріотичні сили вжити усіх законних заходів щодо захисту національних інтересів, не допустити здачі української стратегічної власності і упередити виникнення напруженості й протистояння в українському суспільстві.

Про це йдеться у його заяві з приводу пропозиції прем’єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА про об`єднання «Газпрому» і «Нафтогазу», повідомили УНІАН у прес-службі “Нашої України”.

На думку В.ЮЩЕНКА, відповідна пропозиція В.ПУТІНА “означає створення «Газпрому» зразка часів «холодної війни», коли газ і нафта використовувалися як інструменти тиску на всю Європу”.

«Такий імперський проект суперечить українським національним інтересам і перекреслює всі успішні напрацювання України за останні 18 років щодо інтеграції української енергетики в цивілізований європенйський енергетичний простір, де кожна людина має вільний доступ до енергії за справедливими правилами і нормами”, - заявив В.ЮЩЕНКО.

На його переконання, “це шлях до відновлення в українському, а відтак - європейському енергетичному секторі корупції і диктату монополіста».

При цьому він зазначив, що «раніше подібні пропозиції з російського боку не могли озвучуватися, бо в Україні їх ніхто б навіть не слухав”. “Нинішня ж влада в Україні, - сказав Президент України 2005-2010 років, - на жаль, готова розглядати пропозиції, а насправді – вказівки, за якими у українців хочуть забрати національну власність, яка створювалася десятиліттями важкої праці багатьох поколінь наших громадян і є ключовим інструментом утвердження української державності».

На його думку, «початок цьому процесу рейдерського захоплення української ГТС було покладено під час підписання кабальних для нашої держави газових контрактів 19 січня 2009 року», а «сьогодні ця гра без правил отримує продовження на новому якісному рівні».

Президент України 2005-2010 років наголошує: «В разі реалізації ініціативи ПУТІНА щодо створення нового «Газпрому», українцям не знайдеться в ньому місця».

«Тепер, після антидержавного рішення Верховної Ради України 27 квітня 2010 року щодо фактично вічного базування ЧФ РФ на нашій території, майже очевидно, що разом з газпромівськими інженерами і техніками на підприємства ГТС по всій території нашої держави прийдуть російські гарнізони для так званого захисту російських громадян і власності на українській території. Такий потенційний сценарій повністю вкладається в логіку сучасної російської воєнної доктрини і загрожує державності України», - застерігає В.ЮЩЕНКО.

Він підкреслив, що нинішня українська влада не має права допустити подібного розвитку подій з непрогнозованими наслідками.

В.ЮЩЕНКО також закликав “іноземних партнерів, насамперед в Європейському Союзі, не допусти нового монопольного диктату на європейському континенті і не бути пасивними спостерігачами за процесом, який загрожує ліквідації Української держави і створює непередбачуване джерело напруженості в центрі Європи».