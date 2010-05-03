Тимошенко назвала Януковича диктатором

Лідер об’єднаної демократичної опозиції Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що команда Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА активно застосовує методи боротьби з демократією, характерні для диктаторського режиму.

"Вони не ведуть дискусій і консультацій з громадянським суспільством, вони не ведуть ніяких консультацій з опозицією, вони ламають через коліно. І один з засобів – це кинути за грати. Це вивірений спосіб диктатур, і сьогодні ЯНУКОВИЧ починає це використовувати", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, повідомляється на її офіційному сайті.

При цьому лідер опозиції нагадала, що вже порушено кримінальні справи за фактом безпорядків, які супроводжували процес ратифікації Верховною Радою угоди про подовження термінів перебування Чорноморського флоту РФ на українській території.

"Те, що зараз порушують кримінальні справи в Генеральній прокуратурі, це є логічний наслідок того, що робить влада ЯНУКОВИЧА в Україні", - переконана вона.

Сьогоднішню ситуацію в країні Ю.ТИМОШЕНКО називає надзвичайною. "Ці події пов’язані з тим, що нова влада почала без будь-якої консультації з суспільством віддавати наші території. Для будь-якої країни це була би надзвичайна ситуація", - пояснила вона.

"Це соромно, це страшно для багатьох людей, це непрогнозовано, і це і є насиллям. Насиллям над Конституцією, над країною, над людьми, і це потрібно припинити всіма доступними демократичними способами. Ніколи українське суспільство і ніколи депутати в парламенті не будуть сприймати таких насильницьких дій, такого приниження, такого знущання над Україною", - запевнила Ю.ТИМОШЕНКО.