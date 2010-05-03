У Тимошенко "розвідали", що ще Янукович готується здати Росії

Лідер об’єднаної демократичної опозиції Юлія ТИМОШЕНКО стверджує, що команда Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА готується до передачі Росії Дністровської гідроакумулюючої електростанції.

Про це повідомляється на офіційному сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

"ЯНУКОВИЧ почав здавати національні інтереси, і це тільки початок здачі. Чим вони будуть пояснювати, якою газовою угодою, коли будуть віддавати нашу гідроакумулюючу Дністровську електростанцію, яка є нашим стратегічним інтересом? А ця угода планується для підписання", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер опозиції підкреслила, що влада В.ЯНУКОВИЧА не зупиниться на харківських угодах і продовжуватиме поступово віддавати Росії українські стратегічні підприємства.

"Я переконана, що в Україні розгортаються не випадкові договори, а програма, яка добре продумана, заздалегідь домовлена, і вона сьогодні втілюється в життя", - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомлялося, Дністровська ГАЕС є однією з найбільших у світі гідроакумулюючих електростанцій. Її будівництво було розпочато у 1983 році. Основними функціями Дністровської ГАЕС є регулювання частоти і графіка навантажень в енергосистемі України, формування аварійного резерву електроенергії.

Встановлена електрична потужність Дністровської ГАЕС (7 насосів-турбін) у генераторному режимі має складати 2268 МВт, у насосному режимі - 2947 МВт. Проект станції передбачає встановлення семи однотипних гідроагрегатів. Загальна кошторисна вартість будівництва становить 5,8 млрд. грн.

Уряд Ю.ТИМОШЕНКО "розморозив" будівництво цього довгобуду часів Радянського Союзу. У грудні 2009 року Кабінет міністрів України збільшив обсяг державних капітальних вкладень у будівництво першої черги Дністровської ГАЕС у складі трьох гідроагрегатів з 291 млн. 609,322 тис. грн. до 391 млн. 609,322 тис. грн.