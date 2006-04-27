Урочисто відкриється сезон в Київському зоопарку. Багато сюрпризів
16:23, 27 квітня 2006Політика
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30 квітня в 12-00 відбудеться урочисте відкриття сезону в Київському зоопарку.
Рівно опівдні директор зоопарку Кирbлюк Євгеній Миколайович розрізатиме червону стрічку і офіційно запросить всіх гостей в зоопарк.
На вході публіку зустрінуть клоуни, а всієї дітвори чекають приємні сюрпризи – повітряні кулі.
До нового сезону для всіх відвідувачів столичний зоосад підготував подарунок - 4 зебри з Фінляндії.
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