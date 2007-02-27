Генпрокуратура хвацько впоралася з гучними кримінальними справами

Генеральна прокуратура України 31 січня 2007 року закрила кримінальну справу, порушену у зв’язку із самогубством колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Кравченка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО сьогодні на прес-конференції в Києві.

За його словами, у справі були проведені всі необхідні слідчі дії та відповідні експертизи, які дали підстави слідчому дійти висновку, що у справі відсутня подія злочину, а тому вона має бути закритою.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Кравченко був знайдений вранці 4 березня 2005 року на дачі під Києвом мертвим із вогнепальним пораненням. 4 березня на 10.00 він був викликаний на допит у Генпрокуратуру в рамках розслідування справи Георгія Гонгадзе.

24 травня 2005 року Генпрокуратура оприлюднила висновок, що самогубство – це остаточна причина смерті Ю.Кравченко.

Водночас 21 липня 2006 р. О.МЕДВЕДЬКО повідомив, що Генеральна прокуратура України відновила розслідування кримінальної справи про загибель Ю.Кравченка. За його словами, «кримінальна справа за фактом знаходження трупа Кравченка розслідувалася Генпрокуратурою, й було прийнято рішення про її закриття. Але потім це рішення було скасовано”.

Водночас генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО на прес-конференції повідомив, що слідчий Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України не встановив складу злочину у справі, яку було порушено проти колишнього голови Сумської облдержадміністрації Володимир ЩЕРБАНЯ.

За його словами, слідчим який вів справу, було виконано значну кількість оперативних і «технічних» дій, і «слідчий прийняв рішення, що в діях В.ЩЕРБАНЯ немає злочину», а тому справа має бути закрита.

О.МЕДВЕДЬКО уточнив, що остаточне рішення про закриття справи буде прийнято на нараді за участю керівництва Генпрокуратури, включаючи заступника генпрокурора, начальника Головного слідчого управління Рената КУЗЬМІНА.

На одне з уточнюючих запитань О.МЕДВЕДЬКО відповів, що слідчий допитував В.ЩЕРБАНЯ.

Як повідомляв УНІАН, В.ЩЕРБАНЬ 4 листопада повернувся до України зі США, де він був затриманий 12 жовтня 2005 року за порушення візового режиму. Після прибуття до України В.ЩЕРБАНЬ був доставлений в Генпрокуратуру, яка вирішила відпустити його на поруки народних депутатів від Партії регіонів.

В Україні В.ЩЕРБАНЯ обвинувачують у скоєнні ряду тяжких злочинів, таких як зловживання службовим становищем, перевищення службових повноважень, вимагання, шахрайство з фінансовими ресурсами та інших.

В.ЩЕРБАНЬ обіймав посаду голови Сумської ОДА з грудня 2002 року по січень 2005 року.