Ющенко стверджує, що Янукович погодився на Огризка без роздумів
Президент відповів на запитання журналістів
Президент України Віктор ЮЩЕНКО наполягає, що кандидатура Володимира ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ України була погоджена з прем’єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції в Дніпропетровську.
За словами Президента, при прийнятті рішення щодо відставки з посади міністра Бориса ТАРАСЮКА одночасно відбувалося узгодження кандидатури В.ОГРИЗКА з головою уряду.
"І прем’єр-міністр дав чітку і швидку відповідь - ця кандидатура його влаштовує", - заявив В.ЮЩЕНКО.
Він також підкреслив, що знов пропонуватиме кандидатури В.ОГРИЗКА та Віктора КОРОЛЯ на розгляд парламенту, оскільки, на переконання глави держави, вони найкращим чином відповідають в професійному сенсі тим завданням і функціям, що покладаються на керівників МЗС і СБУ. "Я буду пропонувати ці кандидатури", - сказав В.ЮЩЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, 22 лютого ВР не підтримала кандидатури В.ОГРИЗКА на посаду глави МЗС України та В.КОРОЛЯ – на посаду глави СБУ.
Не підтримали призначення В.ОГРИЗКА і В.КОРОЛЯ у повному складі фракції Партії регіонів, СПУ і КПУ.