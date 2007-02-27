Ющенко стверджує, що Янукович погодився на Огризка без роздумів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наполягає, що кандидатура Володимира ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ України була погоджена з прем’єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції в Дніпропетровську.

За словами Президента, при прийнятті рішення щодо відставки з посади міністра Бориса ТАРАСЮКА одночасно відбувалося узгодження кандидатури В.ОГРИЗКА з головою уряду.

"І прем’єр-міністр дав чітку і швидку відповідь - ця кандидатура його влаштовує", - заявив В.ЮЩЕНКО.

Він також підкреслив, що знов пропонуватиме кандидатури В.ОГРИЗКА та Віктора КОРОЛЯ на розгляд парламенту, оскільки, на переконання глави держави, вони найкращим чином відповідають в професійному сенсі тим завданням і функціям, що покладаються на керівників МЗС і СБУ. "Я буду пропонувати ці кандидатури", - сказав В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого ВР не підтримала кандидатури В.ОГРИЗКА на посаду глави МЗС України та В.КОРОЛЯ – на посаду глави СБУ.

Не підтримали призначення В.ОГРИЗКА і В.КОРОЛЯ у повному складі фракції Партії регіонів, СПУ і КПУ.