Що думає Ющенко про розміщення систем ПРО в Польщі та Чехії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає українських посадовців у своїх коментарях щодо розміщення систем ПРО в Польщі та Чехії виходити з українських національних інтересів та пам’ятати про зобов’язання нашої держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні на прес-конференції в Дніпропетровську.

В.ЮЩЕНКО проти того, щоб українські політики втягувались в дискусію щодо розміщення систем ПРО в Україні та її сусідів без чіткого комплексного вивчення цього питання. “Я не хотів би, щоб українська реакція внесла непорозуміння. Дуже важливо давати офіційну державну позицію як позицію єдину. Але з огляду на те, що в уряді кожний міністр - міністр закордонних справ, то я мушу сьогодні оголосити позицію Президента щодо розміщення елементів системи ПРО в Чехії і Польщі”.

В.ЮЩЕНКО закликав в цьому питанні керуватися декількома важливими чинниками. Першим він назвав необхідність чітко розрізняти системи оборонного характеру від стратегічних наступальних систем. Президент підкреслив, що в даному разі мова йде про розширення оборонної системи безпеки. “Україна є учасником угоди щодо ПРО і учасником угоди про ракети середньої і малої дальності”, - нагадав він, додавши, що таким чином Україна заведена, як офіційна сторона, у формат формування континентальної і регіональної системи безпеки. В.ЮЩЕНКО ще раз підкреслив, що мова йде про “оборонний компонент”.

По-друге, європейська оборонна модель будується в контексті формування системи колективної безпеки, і протиракетна оборона є одним із невід’ємних факторів цієї концепції. “Вона носить колективний характер”, - зазначив він.

По-третє, Президент нагадав, що три роки тому політичні сили парламенту, в тому числі Партія регіонів, 362-ма голосами ухвалила основні засади оборонної та безпекової політики в Україні, “де чорним по білому написано – включаючи пряме членство України в ЕС і Північноатлантичному оборонному блоці, іншими словами - участь в інституції , яка формує Європейську колективну систему оборони. Тому коли ми говоримо про послідовну українську політику, на мій погляд, вона повинна виходити з цих трьох посилів, які оголошені на офіційному рівні”, - зазначив Президент.

Важливим В.ЮЩЕНКО назвав те, що питання розміщення подібних елементів ПРО є суверенним правом кожної країни, “і тому українська офіційна влада не повинна так легко роздавати відповіді наліво і направо відносно цього питання”.

“Ми повинні пам’ятати про свій національний інтерес, про свої колективні зобов’язання, які прийняла Україна в рамках угоди про ПРО та інших міждержавних діючих документів”, - наголосив Президент.