Наша Україна не буде реагувати на кожну донецьку шавку

Народний депутат, член фракції “Наша Україна” Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ запевняє, що об’єднана опозиція і Президент України Віктор ЮЩЕНКО ніколи не допустять надання російській мові статусу державної.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції у Києві.

Депутат зазначив, що сьогодні в Україні є дуже серйозні проблеми з мовним питанням. За його словами, небезпечним є той факт, що у Верховній Раді зареєстровано ряд законопроектів, що стосується статусу російської мови.

“Я глибоко переконаний, що у об’єднаної опозиції разом з Президентом спокійно вистачає сили для того, щоб цей закон ніколи не набув чинності”, - сказав Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ.

Коментуючи заяву секретаря Донецької міської ради, члена Партії регіонів Миколи ЛЕВЧЕНКА про те, що українська мова є мовою “фольклору та анекдотів”, Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ зазначив, що немає потреби “нервово реагувати” на подібні висловлювання. “На кожну донецьку шавку не вистачить реакції у “Нашої України” і Президента. Ми їх просто ігноруємо. Хай собі гавкають”. При цьому народний депутат наголосив, що він процитував слова однопартійця М.ЛЕВЧЕНКА - Тараса ЧОРНОВІЛА. “Якщо його свої так оцінюють, то куди там реагувати Президенту”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, секретар Донецької міськради, член Партії регіонів Микола ЛЕВЧЕНКО заявив, що українська мова є лише мовою ”фольклору і анекдотів”, непридатною для науки й інших сфер сучасного життя, і що в майбутньому в Україні буде одна державна мова – російська.

При цьому радник прем’єр-міністра України Ганна ГЕРМАН назвала провокаційною заяву М.ЛЕВЧЕНКА щодо української мови. Засудив висловлювання свого однопартійця і народний депутат Тарас ЧОРНОВІЛ, наголосивши, що “це печерний шовінізм, це елементарне тупе хамство”.

Крім того, УРП “Собор” 22 лютого звернулась до прем’єр-міністра України і лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА з вимогою пояснити, чи відображають заяви деяких його однопартійців щодо української мови офіційну позицію Партії регіонів.