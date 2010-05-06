СБУ перевірила безпеку на шахтах

У Донецькій області 15% працюючих гірників не вміють використовувати саморятувальники, повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облдержадміністрації з посиланням на інформацію прес-групи Управління СБУ в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, з початку поточного року співробітниками Управління СБУ виявлено численні факти неналежного ставлення посадовців вуглевидобувних підприємств Донецької області до навчання шахтарів правилам техніки безпеки у частині використання саморятувальників. З’ясовано, що при складанні щомісячної звітності з навчання гірників у димних камерах окремі посадовці завищують дані про кількість тих, що пройшли навчання. А тому майже 15% шахтарів, у тому числі і щойно прийняті на роботу, проходять димні камери «тільки на папері», і, як свідчить практика, не можуть застосувати саморятувальник для порятунку свого життя при аваріях.

Матеріали правопорушень передано до Державного комітету промислової безпеки, охорони праці і гірничого нагляду для відповідного реагування.