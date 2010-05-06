Тимошенко візьме участь у засіданні Опозиційного уряду

Сьогодні, о 14.00

У четвер, 6 травня, о 14.00 розпочнеться засідання Опозиційного уряду за участю лідера об’єднаної демократичної опозиції Юлії ТИМОШЕНКО. Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, засідання Опозиційного уряду буде присвячене аналізу закону України про державний бюджет на 2010 рік. Місце проведення: приміщення комітетів Верховної Ради України (вул. Грушевського, 18/2, 12-та кімната). Вхід за картками акредитації Верховної Ради.

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