Янукович відвідає могили батьків і бабусі

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відбув з робочою поїздкою у Донецьку область.

Як передає кореспондент УНІАН, програмою візиту передбачено ознайомлення Президента з реконструкцією аеропорту в місті до Чемпіонату Європи 2012 року.

У Єнакієвому Президент візьме участь в першій Божественній літургії в новоосвяченому Храмі Великомученика Георгія Переможця. Покладе квіти до пам`ятника космонавтові Георгію Береговому в одному з центральних скверів міста, поспілкується з мешканцями міста та проведе короткий брифінг для журналістів. В.ЯНУКОВИЧ також відвідає могили батьків і бабусі.

У Горлівці глава держави візьме участь в урочистих зборах з нагоди 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні та вручить ветеранам ордери на квартири.