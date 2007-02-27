Кабмін одним махом усуне усі недоліки у тарифній політиці

Уряд 1 березня планує своєю постановою виправити всі недоліки в тарифній системі на комунальні послуги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Харкові повідомив віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

Він нагадав, що уряд розглядає диференційовані тарифи, які діятимуть з 1 січня 2007 року.

“Ми вже зібрали матеріал про те, які є недоліки у даній системі, і в четвер буде рішення уряду про те, щоб мінімізувати всі недоліки, які існують в діючій системі”, - сказав А.КЛЮЄВ, додавши, що це стосується забезпечення населення газом.

А.КЛЮЄВ підкреслив, що була маса скарг з усіх регіонів України з цього питання. За його словами, це пов`язано з тим, що необхідні закони і постанови Кабінету Міністрів не завжди виконуються керівниками на місцях.

“Для того, щоб цих перегинів на місцях не було, ми відпрацювали цю постанову, і вона буде прийнята у четвер на засіданні Кабінету Міністрів”, - підсумував він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО на прес-конференції в Дніпропетровську розкритикував уряд за “глибоку системну кризу” в житлово-комунальному господарстві.

Президент зазначив, що "в темі тарифів уряд повинен дійти чесної відповіді, яка б базувалася на зміні ідеології підходу до соціальних компенсацій в цьому питанні". Натомість, за його словами, "в області комунального господарства українська влада має глибоку системну кризу і досить безпорадні дії", - сказав він.

В.ЮЩЕНКО вважає, що сфера ЖКГ є глибоко заполітизованою, адже якщо уряд “програв змагання” за ціну російського газу, об`єктивно вона зросла, то і тарифи неодмінно ростимуть.