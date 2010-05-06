Місцеві жителі дурять поляків, які приїжджають у Смоленськ?

На місці падіння літака Президента Польщі Леха Качинського, який розбився 10 квітня під російським Смоленськом, досі можна знайти особисті речі жертв катастрофи.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це повідомляють польські медіа із посиланням на людей, котрі останніми днями бували на місці авіакатастрофи.

Згідно з повідомленням, російська міліція не охороняє місце падіння президентського літака, й кожен може вільно пересуватися цією територією.

Люди знаходять рештки одягу, гроші та уламки літака.

Польські власті, згідно з повідомленнями ЗМІ, планують звернутися до російських з проханням дозволити польських археологам зібрати рештки речей.

Міністр юстиції Польщі Кшиштоф КВЯТКОВСЬКИЙ в ефірі TVN24 пояснив знаходження речей висушенням території на місці падіння літака, яке на момент катастрофи було підтоплене.

Він також сказав, що росіяни не охороняли місце падіння президентського літака, аби не наражатися на критику нібито недопуску поляків на місце катастрофи.

Дану ситуацію сьогодні мають обговорити в Москві керівники польської та російської прокуратур.

Тим часом, за даними польських медіа, деякі місцеві жителі Смоленська намагаються продати полякам, котрі приїжджають на місце катастрофи, нібито невеликі уламки літака та рештки речей жертв.

При цьому, нерідко намагаються продати не автентичні знайдені рештки президентського ТУ-154 чи одягу, знайденого на місці катастрофи, а шматки старого одягу та рештки інших старих літаків, які знаходяться на летовищі у Смоленську.

Як повідомляв УНІАН, 96 людей загинуло під час падіння президентського ТУ-154 у лісопосадці перед військовим летовищем "Північне" під Смоленськом.