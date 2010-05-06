Збіг двох свят 9 травня для Януковича є символічним

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закликає українців гідно вшанувати матерів 9 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні у Єнакієвому, де перебуває в рамках робочої поїздки до Донецької області.

Президент підкреслив, що є символічним збіг цього року двох важливих свят - Дня Перемоги і Дня Матері, що відзначається у другу неділю травня.

«Не було б матерів - не було б нашої перемоги», - сказав В.ЯНУКОВИЧ і наголосив, що матері зробили значний внесок у здобуття перемоги у Великій Вітчизняній війні, у надзвичайно складних умовах відбудовували країну у післявоєнний період.

«І зараз матері свою роботу виконують: ростять і виховують своїх дітей – майбутніх захисників Вітчизни», - сказав глава держави.

У Єнакієвому В.ЯНУКОВИЧ відвідав могилу своєї матері, а також могили бабусі і батька.

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