Нардепа-нунсівця викликали до прокуратури

14:14, 06 травня 2010
Політика
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Через бійку у Верховній Раді

Народного депутата від «Нашої України – Народної самооборони» Андрія ПАРУБІЯ викликають у прокуратуру Києва щодо подій у Верховній Раді 27 квітня.

Про це УНІАН повідомив сам А.ПАРУБІЙ.

«Сьогодні зранку я отримав дві повістки від слідчого з особливо важливих справ слідчого відділу прокуратури м. Києва у зв’язку з розслідуванням факту вчинення хуліганських дій у Верховній Раді України», - сказав він.

Він зазначив, що його викликають як свідка.

За словами А.ПАРУБІЯ, повістки він отримав сьогодні з вимогою з’явитися у прокуратурі вчора, 5 травня, та сьогодні, 6 травня.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня у ВР під час розгляду питання про ратифікацію угоди щодо продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ на території України у сесійній залі парламенту сталися зіткнення між народними депутатами, а також було застосовано димові шашки, у президію, де перебував спікер Володимир ЛИТВИН, кидали яйця.

Прокуратура Києва після цього порушила кримінальну справу за фактом хуліганства, вчиненого групою окремих народних депутатів України.

 

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