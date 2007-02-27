Відносини між гілками влади на Харківщині стабілізувалися

Перший заступник глави Секретаріату Президента України Іван ВАСЮНИК вважає, що відносини між гілками влади на Харківщині останнім часом стабілізуються.

Про це І.ВАСЮНИК сказав в інтерв’ю кореспонденту УНІАН, відповідаючи на запитання щодо того, як центральна влада оцінює політичну обстановку в Харківській області.

«Останній часом політична обстановка у відносинах між обласною радою та облдержадміністрацією стабілізувалася», - сказав І.ВАСЮНИК.

За його словами, це було відчутно після останньої поїздки Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Харкова, під час якої Президент мав довгу і тривалу спільну бесіду з керівником облдержадміністрації і головою обласної ради. При цьому І.ВАСЮНИК зазначив, що «керівництво і обласної ради, і облдержадміністрації, усвідомлюючи спільну відповідальність за все те, що відбувається в області, все ж таки вжили низку заходів для стабілізації відносин, перш за все, між собою».

Що стосується питання відставки голови Харківської облдержадміністрації Арсена АВАКОВА, то, за словами І.ВАСЮНИКА, “Президент України чітко заявляв і заявляє свою позицію, що тривають судові процеси, і будь-які кадрові перестановки, власне кажучи, мусування цього питання є політично неправильним і в правовому плані воно не є законним».

При цьому І.ВАСЮНИК ще раз наголосив, що «тенденції останнього періоду вселяють більше надії».

І.ВАСЮНИК також нагадав, що і у своєму зверненні до жителів Харківщини з нагоди 75-річчя утворення Харківської області “Президент, власне кажучи, і закликав, щоб і в Україні всі політичні сили, всі регіони були єдині і консолідовані задля розбудови великої могутньої української держави».