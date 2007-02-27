Відносини між гілками влади на Харківщині стабілізувалися
Аргументи Івана Васюника
Перший заступник глави Секретаріату Президента України Іван ВАСЮНИК вважає, що відносини між гілками влади на Харківщині останнім часом стабілізуються.
Про це І.ВАСЮНИК сказав в інтерв’ю кореспонденту УНІАН, відповідаючи на запитання щодо того, як центральна влада оцінює політичну обстановку в Харківській області.
«Останній часом політична обстановка у відносинах між обласною радою та облдержадміністрацією стабілізувалася», - сказав І.ВАСЮНИК.
За його словами, це було відчутно після останньої поїздки Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Харкова, під час якої Президент мав довгу і тривалу спільну бесіду з керівником облдержадміністрації і головою обласної ради. При цьому І.ВАСЮНИК зазначив, що «керівництво і обласної ради, і облдержадміністрації, усвідомлюючи спільну відповідальність за все те, що відбувається в області, все ж таки вжили низку заходів для стабілізації відносин, перш за все, між собою».
Що стосується питання відставки голови Харківської облдержадміністрації Арсена АВАКОВА, то, за словами І.ВАСЮНИКА, “Президент України чітко заявляв і заявляє свою позицію, що тривають судові процеси, і будь-які кадрові перестановки, власне кажучи, мусування цього питання є політично неправильним і в правовому плані воно не є законним».
При цьому І.ВАСЮНИК ще раз наголосив, що «тенденції останнього періоду вселяють більше надії».
І.ВАСЮНИК також нагадав, що і у своєму зверненні до жителів Харківщини з нагоди 75-річчя утворення Харківської області “Президент, власне кажучи, і закликав, щоб і в Україні всі політичні сили, всі регіони були єдині і консолідовані задля розбудови великої могутньої української держави».