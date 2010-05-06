Тимошенко заявляє, що опозицію сьогодні репресують

У президента Януковича є програма по знищенню опозиції. Про це заявила лідер “Батьківщини” Юлія Тимошенко у четвер на засіданні Опозиційного уряду, повідомляє прес-служба БЮТ.

За її словами, сьогодні у регіонах України жорстоко придушують представників опозиції. «Це відбувається і в Криму, і в Луганській області, і у Вінниці», - сказала вона.

«Всіх людей, які чітко представляють опозицію, сьогодні репресують. Це робиться для того, щоб прикрити сутність антинародної, антисоціальної політики Януковича. Для цього йому потрібні відсутність свободи слова, репресії, порушення Конституції», - наголосила Юлія Тимошенко.