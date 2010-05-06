Тимошенко каже, що бюджет Януковича - це бюджет обману

Лідер демократичної опозиції Юлія ТИМОШЕНКО вважає закон «Про державний бюджет України на 2010-й рік» антиконституційним і асоціальним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на засіданні опозиційного уряду.

За її словами, даний бюджет був ухвалений «з порушенням Конституції України та закону «Про Регламент Верховної Ради України». ТИМОШЕНКО назвала бюджет на 2010 рік бюджетом обману.

Вона наголосила, що в бюджеті не передбачено коштів на реформи. «В бюджеті не заплановано жодної реформи, яка була обіцяна ЯНУКОВИЧЕМ. В бюджеті немає податкової реформи, реформи пенсійного забезпечення, зовсім не існує реформи охорони здоров’я та повністю проігноровано реформу на користь розвитку місцевого самоврядування – реформа міжбюджетних відносин», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, даний бюджет «фіксує велику різницю між дуже заможними людьми і дуже бідними людьми». При цьому вона додала, що такий розрив ще більше поглиблюватиметься.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що видатки бюджету «спрямовані не для людей, вони спрямовані на підтримку тих корпорацій, які оточують ЯНУКОВИЧА і які прийшли, по суті, відробити ті гроші, які вони витратили на вибори». За її словами, також в бюджеті не заплановані і ті соціальні реформи, які обіцяв Віктор ЯНУКОВИЧ під час президентської виборчої кампанії. «Немає в цьому бюджеті втілення закону про соціальні стандарти», - заявила вона. За словами Ю.ТИМОШЕНКО, під час виборчої кампанії В.ЯНУКОВИЧ обіцяв, що мінімальні пенсії збільшаться на 300-400 грн., а «їм дають лише 75 грн. в розрахунку на весь рік». «Це не ті соціальні стандарти, за які люди голосували на президентських виборах», - підкреслила лідер опозиції.

Ю.ТИМОШЕНКО стверджує, що в бюджеті не передбачені видатки, які виплачуються при народженні дитини, та гроші, які мають спрямовуватися на виплату допомоги на дітей, які не досягли трирічного віку. «Це бюджет асоціальний, він не спрямований на підтримку людей, які мають маленькі доходи», - наполягає вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також підкреслила, що збільшився податковий тиск на малий і середній бізнес. За її словами, податки «зростають на 40%». Вона додала, що не передбачено і податкових канікул, про які йшлося під час виборчої кампанії В.ЯНУКОВИЧА.

Лідер опозиції також підкреслила, що в бюджеті закладено «радикальне зменшення видатків на реальний сектор економіки». Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що в бюджеті для підтримки місцевих бюджетів та місцевих громад передбачено лише 20%. «Такого не було в усі часи існування незалежної держави», - зазначила вона. За її словами, 80% коштів державного бюджету передбачено на підготовку до Євро-2012 і для «Автодору». За її словами, «зрозуміло, що там найлегше взяти тіньові гроші».

«Політика В.ЯНУКОВИЧА – бюджет для своїх людей, витримується бездоганно», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО. За її словами, все робиться для того, щоб про це не знали люди, і тому відбувається наступ на незалежні ЗМІ та на опозицію.