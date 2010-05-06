Відомий письменник Юрій АНДРУХОВИЧ визнав, що помилився, коли між першим і другим туром президентських виборів не кинувся агітувати за Юлію ТИМОШЕНКО.

Про він заявив в інтерв’ю сайту «Політична думка», коментуючи своє приєднання до Народного Комітету порятунку України.

Ю.АНДРУХОВИЧ переконаний, що зупинити здачу національних інтересів нинішньою владою може лише масовий організований громадянський спротив.

«Я приєднався до цієї ініціативи (НКПУ), бо просто спостерігати за тим, що робиться в країні не можу, - сказав Ю.АНДРУХОВИЧ. - Я думаю, що ми насправді повертаємося з В.ЯНУКОВИЧЕМ не в 90-ті, а в 70-ті».

Щодо координації діяльності опозиційних сил, громадський діяч підкреслив, що Ю.ТИМОШЕНКО формує правильний месидж, закликаючи «працювати паритетно, на рівних, аби не було першого, другого чи третього опозиціонера...».