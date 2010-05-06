Мер Дніпроперовська: Сталін зіграв свою роль

Дніпропетровську не потрібен пам’ятник Йосипу Сталіну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив на прес-конференції міський голова Дніпропетровська Іван КУЛІЧЕНКО, відповідаючи на запитання журналістів.

За його словами, Й.Сталін відіграв свою роль в історії, про яку мають говорити преса та музеї.

„Я вважаю, що пам’ятник Сталіну Дніпропетровську не потрібен. Він нічого не символізує, крім бажання вирощувати ідолів. Так як зробили у Запоріжжі, робити не можна”, - зазначив І.КУЛІЧЕНКО.

Міський голова також підкреслив, що для встановлення будь-якого пам’ятника необхідне архітектурне рішення і різноманітні узгодження на рівні місцевої влади та громадськості.

Як повідомляв УНІАН, учора біля будинку Запорізького обкому Комуністичної партії України відкрито перший за роки незалежності України пам`ятник Йосипу Сталіну.