Мер Дніпроперовська: Сталін зіграв свою роль
Містові не потрібний його пам`ятник
Дніпропетровську не потрібен пам’ятник Йосипу Сталіну.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив на прес-конференції міський голова Дніпропетровська Іван КУЛІЧЕНКО, відповідаючи на запитання журналістів.
За його словами, Й.Сталін відіграв свою роль в історії, про яку мають говорити преса та музеї.
„Я вважаю, що пам’ятник Сталіну Дніпропетровську не потрібен. Він нічого не символізує, крім бажання вирощувати ідолів. Так як зробили у Запоріжжі, робити не можна”, - зазначив І.КУЛІЧЕНКО.
Міський голова також підкреслив, що для встановлення будь-якого пам’ятника необхідне архітектурне рішення і різноманітні узгодження на рівні місцевої влади та громадськості.
Як повідомляв УНІАН, учора біля будинку Запорізького обкому Комуністичної партії України відкрито перший за роки незалежності України пам`ятник Йосипу Сталіну.