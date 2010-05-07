В Одесі висадили дубову Алею героїв України

Висадженням Алеї героїв України в центрі Одесі, на вулиці Пастера, відзначили сьогодні активісти громадської організації «Студентська Свобода» 110-ту річницю від дня народження знаменитого земляка Юрія Липи, українського поета і політика.

Як передає кореспондент УНІАН, студенти також поклали квіти до меморіальної дошки, присвяченої Івану і Юрієві Липам.

"Ми не випадково висадили дубову алею, - заявив лідер «Студентської свободи» Олександр СЮДАК. – Ці дерева символізують силу, стійкість і незламність духу, що було характерним для справжніх героїв і патріотів України Юрія Липи, Степана Бандери, Романа Шухевича, Євгена Коновальця, Симона Петлюри, Павла Скоропадського, Миколи Міхновського, Олени Теліги, Олега Ольжича і Максима Чайки».

О.СЮДАК нагадав, що "Юрій Липа жив, творив, боровся в Одесі і втілює гордість і славу міста. Хоча нинішні чиновники, які так люблять говорити про патріотизм, сьогодні ні словом не згадали про цього вірного сина України. Ми також пам`ятаємо, що він був по-звірячому замучений в серпні 1944 року співробітниками НКВС".

«Переконаний, що дубова алея стане прикрасою Одеси і символічним місцем для українських патріотів», - підсумував О.СЮДАК.