В Херсоні розпочав роботу опозиційний виконком

У Херсоні розпочав роботу опозиційний виконком.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної організації ВО «Батьківщина», вчора, 5 травня, відбулося перше організаційне засідання Зборів учасників Угоди про спільну діяльність у соціально-економічній і політичній сферах «За Україну»! За Херсонщину!».

В засіданні взяли участь керівники політичних партій та громадських рухів об’єднаних угодою. Зокрема, ВО«Батьківщина», НРУ, Молодий Народний Рух, ХДС, ПРП, «За Україну», «Громадянська позиція», Союз українок, Конгрес української інтелігенції, «Молодіжний Союз «Наша Україна» та інші.

На засіданні Зборів, зокрема, вирішено створити опозиційний до Херсонської міської ради Виконавчий комітет, обговорено основні напрямки його діяльності та його склад. Свої пропозиції до складу комітету учасники угоди подадуть вже найближчим часом.

Також опозиціонери прийняли рекомендації про підписання угод про спільну діяльність у соціально-економічній і політичній сферах міськими і районними організаціями учасників угоди та утворення опозиційних до місцевих рад всіх рівнів виконавчих комітетів.

На зборах було оголошено, що до 17 учасників угоди ще долучилися 4 організації - «Християнсько-демократичний союз жінок», «Батьківщина молода», ХДСМ та «Жінки Батьківщини».

Як повідомляв УНІАН, націонал-патріотичні сили Херсонщини 30 квітня біля пам’ятника Т.Шевченку в обласному центрі підписали Угоду про спільну діяльність у соціально-економічній і політичній сферах «За Україну»! За Херсонщину!». Зокрема опозиціонери планують сформувати опозиційні міськвиконкоми місцевих рад, з метою презентації населенню області альтернативи неефективно діючій місцевій владі.

Також опозиціонери планують об’єднати свої зусилля для участі у наступних виборах до місцевих рад, міських, селищних і сільських голів, подальшої спільної роботи в органах місцевого самоврядування.