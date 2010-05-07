Митрополит просить Януковича повернути військовий інститут до Одеси

Митрополит Одеський і Ізмаїльський АГАФАНГЕЛ просить Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА вирішити питання про повернення інституту Сухопутних військ зі Львова до Одеси.

Про це йдеться у відкритому листі Митрополита Президенту, розміщеному на сайті Одеської єпархії УПЦ Московського патріархату.

АГАФАНГЕЛ у листі підкреслює, що Одеський інститут Сухопутних військ веде свою історію від часів заснування Одеського кадетського корпусу в 1899, і в цьому учбовому закладі впродовж 110 років формувалася школа військової освіти. У той же час, пише Митрополит, у Львові була відкрита австрійська школа кадетів піхоти, а згодом був розташований польський кадетський корпус, випускники якого «здійснювали експансію проти православного населення західної України».

Мотивуючи необхідність повернення учбового закладу до Одеси, АГАФАНГЕЛ пише: «Західний регіон України є осередком греко-католицької церкви, яка перебуває під впливом Папи Римського. Католицька церква впродовж століть бажала і робила все можливе для захоплення земель, які населяють православні християни, силою зброї і насильницького нав`язування католицької віри. На території Академії Сухопутних військ (м. Львів) існує греко-католицька церква, яка здійснює вплив на світогляд, моральні і духовні цінності майбутніх офіцерів Української армії. В Одеському військовому інституті функціонує православний храм».

«Ви – єдиний сьогодні, як дбайливий господар країни, маєте можливість зберегти історичне надбання українського народу і укріпити обороноздатність нашої держави, ухваливши рішення про повернення підготовки курсантів командного профілю – майбутніх військових начальників, які стоятимуть на захисті незалежності України і православної віри», - йдеться у листі.

АГАФАНГЕЛ просить В.ЯНУКОВИЧА відвідати Одесу і «на власні очі переконатися, яка сила закладена ще православним Царем у сторічний фундамент підготовки патріотів і захисників держави».

Довідка УНІАН. У 2005 році Міноборони вирішило закрити Одеський інститут Сухопутних військ до 2007 року, і перевести його на базу Львівського військового інституту Національного університету "Львівська політехніка".

30 серпня 2006 року Кабмін реорганізував Одеський інститут Сухопутних військ, створивши військовий інститут на базі Одеського національного політехнічного університету. Майно і земельні ділянки Інституту були залишені в управлінні Міністерства оборони без права відчуження.