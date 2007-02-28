Тимошенко живе у готелі, у якому зупинялися Мартін Лютер Кінг, Грант і Янукович

Учора ввечері рейсовим літаком до Вашингтона прибула лідер БЮТ Ю.Тимошенко. Вона поселилась у чотиризірковому готелі «Віллард Інтерконтиненталь» за два квартали від Білого дому. Правда, номер зайняла удвічі менший, ніж той, у якому жив під час візиту у США В. Янукович. Готель вважається одним з найреспектабельніших в столиці країни. У ньому часто бував президент США Грант, якому приписують авторство поняття "лобізм". Політик зустрічався в холі готелю (лобі) з впливовими в США людьми, обговорював їхні питання. Звідти і пішло поняття "лобізм". Готель відомий і тим, що свого часу у ньому готував свою знамениту промову 1963 року Мартін Лютер Кінг.