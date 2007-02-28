Черновецький розриває відносини з Нашою Україною

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що розриває будь-які політичні відносини з “Нашою Україною”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації вважає, що відповідальність за підписання Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ закону про імперативний мандат для депутатів місцевих рад - цілком на совісті його помічників, «оскільки цей закон антиконституційний і дестабілізує місцеве самоврядування».

«Ця норма перетворює депутатів місцевих рад на рабів. Адже більшість депутатів вийшли з БЮТ тому, що не могли там працювати, і були скоріше рабами істерик свого лідера, ніж представниками виборців», - переконаний мер Києва.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що не гратиме у політичні ігри і розриває будь-які політичні відносини з «Нашою Україною». «Я залишаюсь лідером Християнсько-ліберальної партії», - нагадав він.

Разом з тим, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ не пов`язує свої відносини з “Нашою Україною” та стосунки з самим Президентом, до якого «як і раніше, я ставлюся з повагою”.